Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin, Kıbrıs Türk halk masallarının gelecek kuşaklara aktarılması ve ortaokul-lise öğrencilerinin masal derleme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla korona salgını öncesinde düzenlediği Kıbrıs Türk Halk Masallarını Derleme ve Anlatma Yarışması’nın sonuçları açıklandı.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, jüri üyeliklerini Eğitim Bilimci Doç. Dr. Ahmet Güneyli, Araştırmacı Yazar Doç. Dr. Şevket Öznur, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Uzman Özge Eliz Aksaygın, Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Şube Amiri Nuri Ünüçok ve Kültür Dairesi Personeli Araştırmacı Yazar Nurperi Özgener’in yaptığı yarışmaya toplam 176 masal gönderildi.

Şartname gereği daha önce yapılan duyuruda yarışmanın masal derleme ve masal anlatma olmak üzere iki aşamalı olacağının belirtilmesine rağmen, covid-19 salgını ve buna bağlı olarak okulların kapanması nedeniyle yarışma tek aşamada değerlendirilerek sonuçlandırıldı.

Yarışma hakkında bilgi veren Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat, değerlendirmenin, derecelendirme yapılmaksızın gerçekleştirildiğini vurgulayarak, her iki kategori için ayrı ayrı olmak üzere, üç öğrenciye “Başarı Ödülü”, üç öğrenciye de “mansiyon” verildiğini bildirdi.

Müdür Akpolat, başarı ödülü ve mansiyon alan öğrencilerin derlediği masalların Kültür Dairesi tarafından yayınlanacağını belirtti.

Akpolat masalların yayınlanmasının yanı sıra, günümüz koşulları göz önünde bulundurularak, başarı ödülü almaya hak kazanan öğrencilere tablet, mansiyon alan öğrencilere de kalem ve edebi kitaplar hediye edileceklerini ifade etti.

Derecelendirme yapılmaksızın ödül ve mansiyona layık görülen öğrencilerin, alfabetik sıraya göre yazılmış isimleri, okulları ve derledikleri masallar şöyle:

“Lise Kategorisi (Başarı Ödülü):

“Kralın Gızı” isimli masalla Erenköy Lisesi Öğrencisi Gülten Balık

“Gunduro Tilki” isimli masalla, Lapta Yavuzlar Lisesi Öğrencisi Meryem Aslan

“Eyilik” isimli masalla Lapta Yavuzlar Lisesi Öğrencisi Tuğber Güneyli

Lise Kategorisi (Mansiyon):

“Kelebek” isimli masalla Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi Öğrencisi Mehmet Özüorçun

“Deniz Gızı” isimli masalla Lapta Yavuzlar Lisesi Öğrencisi Pelin Yayan

“İncir Ağacı” isimli masalla Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi Öğrencisi Turan Baki

Orta Okul Kategorisi (Başarı Ödülü):

“Gallotta” isimli masalla Şht. Hüseyin Ruso Orta Okulu Öğrencisi Belgin Ellidört

“Neydik Nolduk Nolacayık” isimli masalla Yakın Doğu Koleji Öğrencisi Ferihan İnce

“Yılancık” isimli masalla Çanakkale Orta Okulu Öğrencisi Serap Dalkıran

Orta Okul Kategorisi (Mansiyon):

“Gallotta” isimli masalla Gazimağusa Türk Maarif Koleji Öğrencisi Nedret Tümkan

“Aslan Ali” isimli masalla Şht. Hüseyin Ruso Orta Okulu Öğrencisi Safiye Zümer Mansuroğlu

“Sihirli Tencere” isimli masalla Doğa Koleji Öğrencisi Tilal Sor”