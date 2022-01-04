İskele Belediye Tiyatrosundan yeni yılda yeni oyun

İskele Belediyesi bünyesinde pandemi kuralları çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren İskele Belediye Tiyatrosu, yeni yılda yeni bir oyunla perde demeye hazırlanıyor. Sami Yakar Yönetmenliğindeki İBT Ekibi, bir kez daha güldürecek ama bu kez güldürürken düşündürecek. Ekip, ‘Kapı Çalıyor’ diyecek ve tek perdelik kara komedi dalındaki oyunla birçok soruna gönderme yapacak.

İSKELE BELEDİYE TİYATROSU ‘KAPI ÇALIYOR’ İLE PERDE DEMEYE HAZILANIYOR

İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar’ın uyarlaması ile sahneye konacak tek perdelik oyun ‘Kapı Çalıyor’ için hazırlıklar sürüyor. Bir süredir provalarını sürdüren İskele Belediye Tiyatrosu ekibi, seyircisinin karşısına çıkacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Pandemi nedeni ile ayrı kaldığı seyircisine artık kavuşmayı dileyen İBT Ekibi, yeni yıldan da önce sağlık diliyor.

OYUN, GÖNDERMELER YAPIYOR!

Yerel ve evrensel birçok soruna gönderme yapan ‘Kapı Çalıyor’ isimli oyunda; eşitsizlik, adaletsizlik, rüşvet, hukuksuz yargılamalar, şiddet, işkence, kadın ve çocuk istismarı, bozulan aile ilişkileri, sosyal yaşamda kaybedilen değer yargıları gibi birçok konu masaya yatırılıyor. Konular bu denli önemli olunca da oyun güldürürken düşündürüyor. Mevcut sorunlara dikkat çekmeyi de amaçlayan oyunda 26 farklı karakter yer alıyor. İBT Kadrosundan, aralarında İskele Belediye Personeli olan Ebru Kırmızı ve Bilal Dericioğlu’nun yanı sıra Burkay Mehmet Uzun, Yalçın Arıcı, Aliye Bozdağ, Elif Genç, Muhterem Hocaoğulları, Duha Arıcı, Berna Şipaloğlu, Burak Fırat, Merve Çubuk ve Mertcan Çokaçar aynı sahneyi paylaşıyor.