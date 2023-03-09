“Karanlıkta Işıldayanlar” oyunu Baraka Gençlik Tiyatrosu tarafından Melekler Takımı Anısına sahnelendi

Baraka Gençlik Tiyatrosunun hazırladığı Radyum Kızları hakkındaki belgesel oyun “Karanlıkta Işıldayanlar” Melekler Takımı anısına oynandı.

Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Arabahmet Kültür Evi’nde oynanan oyun depremde kaybedilen tüm canlar için saygı duruşuyla başladı; İsias katilleri yargılanıp en ağır cezaları alıncaya kadar toplumsal sorumluluğun ve mücadelenin süreceği vurgulandı.

Biletleri 20 TL’ye satılan oyundan elde edilen gelir Mağusa TMK Okul Aile Birliği’ne bağışlanacak.

-Bir sonraki oyun 11 Mart Cumartesi

Karanlıkta Işıldayanlar oyunu 11 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00’de Arabahmet Kültür Evi’nde yeniden sahnelenecek. Biletler Khora Kitap Cafe’den veya oyun günü girişten alınabilecek.

-Oyuna çocuk getirilmemesi rica ediliyor

Oyunun içeriği ve kullanılan görsellerden dolayı çocukların psikolojisini olumsuz etkileyebileceği uyarısı yapılarak 7 yaş altındaki çocukların oyuna getirilmemesi rica edildi.

Açıklamada oyunla ilgili şu bilgiler verildi:

“1900’lerin başında Amerika’da bir saat fabrikasında çalışan ve radyum zehirlenmesi yaşayan genç işçi kızların hayatını ve mücadelesini anlatan oyunda Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajları verildi. Gerçek bir olaydan esinlenilerek Nazen Şansal tarafından yazılan Karanlıkta Işıldayanlar, iş hayatına yeni giren genç kızların hayallerini ve hayal kırıklıklarını yansıtırken, oyunda danslar ve müzikler de yer alıyor”.