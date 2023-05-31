Kıbrıs Sanat Derneği XIII. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Kıbrıs Sanat Derneği’nin XIII. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurulda gündem gereği, geçici divan başkanı ile iki sekreter seçildi. Dernek başkanı Aytaç Çağın’ın faaliyet raporunu sunumundan sonra rapor oy birliği ile onaylandı. Mali rapor, sayman Hüseyin Menteşoğlu tarafından sunuldu. Mali rapor oy birliği ile onaylandıktan sonra, kurulların seçimine geçildi. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulları oy birliği ile seçildi. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulları şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu

Başkan : Aytaç Çağın ,

Yazman: Gülay Emin,

Sayman:Hüseyin Menteşoğlu,

Üye: Ulus Süleyman Kaymak

Üye: Dr. Gülizar Eroğlu

Yedek Üye: Zarifşen Menteşoğlu

Yedek Üye: Şerif Hanım Çağın

Denetleme kurulu

Başkan: Müesser Özergin

Üye: Selma Tantura

Üye: Canev Akal

Disiplin Kurulu

Başkan: Necla Misli

Üye: Gönül Gültekin

Üye: Zehra Kaymak