Kıbrıs Tiyatro Festivali devam ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sunduğu 19. Kıbrıs Tiyatro Festivali, İstanbul Şehir Tiyatroları’nın sunduğu ‘Oscar’ oyunuyla devam etti.

LTB’den verilen bilgiye göre, Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyun Claude Magnier tarafından yazılarak, Asude Zeybekoğlu tarafından çevrildi. Yönetmenliğini Ersin Umulu yaptığı oyunun dramaturjisini ise Hatice Yurtduru üstlendi.

Oyuncu kadrosunda Abdullah Topal, Aslı Aybars, Asrın Gurur Kuyucak, Cem Karakaya, Ceylan Çete, Çağrı Büyüksayar, Damla Cangül Yiğit, Hakan Gümüş, Hüseyin Emre Şen, İrem Erkaya, Neslihan Ayşe Öztürk, Oğuzhan Oğuz’un bulunduğu iki perdelik oyun, yalancılığın, üç kağıtçılığın sonuçlarını mizahın diliyle sahneye taşıyan özel bir performansı yansıttı.

-Festival 10 Haziran Cumartesi günü çocuk oyunuyla devam ediyor

19. Kıbrıs Tiyatro Festivali 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul Şehir Tiyatroları’nın sunumunda “Bir Gün Ayakkabımın Teki” isimli çocuk oyunuyla sürüyor.

Oyun, Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde saat 16.00’da başlayacak.

"Festival biletleri online olarak https://biletinial.com/tr-tr/tiyatro/kibris linkinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden alınabilecek.