Kıbrıs Türk edebiyatının değerli ismi Kamil özay, yaşama veda etti...

Kıbrıs Türk edebiyatının önemli isimlerinden Kamil Özay hayatını kaybetti.

“Sevgi Şairi” diye anılan, 30 yıl boyunca çeşitli okullarda Türkçe öğretmenliği yapan Özay, dün akşam yaşamını yitirdi. 80 yaşındaki Özay, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu.

Kamil Özay, yarın öğle namazının arından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

TATAR: “KIBRIS TÜRK EDEBİYATININ USTA KALEMİYDİ”

Edebiyat ve siyaset dünyasından isimler, Kamil Özay’ın kaybının ardından başsağlığı mesajları yayımladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda, “Emekli Türkçe öğretmeni, varoluş mücadelemizde büyük hizmetleri olan, Kıbrıs Türk Edebiyatının usta kalemi Kâmil Özay hocamızın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Hocamıza Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim” ifadelerine yer verdi.

TAŞÇI: “ŞİİRİMİZE KATTIĞI BÜYÜK DEĞER, ASLA UNUTULMAYACAK”

Öte yandan Kıbrıs Edebiyat Derneği ve Lirik Şiir Grubu da Üyesi Yıltan Taşçı imzalı açıklamada, “Edebiyatımızın usta şairi, Kâmil Özay’ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Şiirlerinde yalın ve kolay anlatımı tercih eden ve ‘Sevgi Şairi’ olarak da anılan Özay’ın şiirimize kattığı büyük değer, asla unutulmayacak. Yaslı ailesinin, öğrencilerinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun” denildi.

ÖZNUR: “SEVGİ DOLU, PAYLAŞIMCI, DOSTLUKLARA ÖNEM VEREN BİRİYDİ”

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Şevket Öznur ise Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K) yaptığı kısa açıklamada, Kıbrıs Türk edebiyatının, bu yıl Mehmet Ertuğ, Oğuz Yorgancıoğlu, Kamil Özay gibi önemli kayıplar verdiğini belirterek, Yazarlar Birliği olarak Kıbrıs Türk şairlerinin anılarını yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

Özay’ın öğretmenliği döneminde birçok genci yazmaya teşvik ettiğini, onlarla birlikte kitap yayımladığını ifade eden Öznur, “Kamil Özay’ın müthiş bir hafızası vardı, hem kendi hem de diğer şairlerin şiirlerini ezbere okurdu. Sevgi dolu, paylaşımcı, dostluklara önem veren biriydi” dedi.

Öznur, “Sevgi Şairi” olarak anılan Özay’a Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği’nin 2020-2021 Ali Nesim Edebiyat Ödülleri kapsamında Onur Ödülü verdiğini de anımsattı.

Kamil Özay Kimdir

1941 yılında Lefkoşa'da doğan Özay, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini burada gördü, 1959'da Celal Bayar Lisesinden mezun oldu. 1961'de Gazi Eğitim Enstitüsünü bitirerek öğretmen oldu.Otuz yıl süren öğretmenlik hayatında Lefkoşa, Baf, Akıncılar ve Gönendere'de görev yaptı. Birlik gazetesinin sanat köşesini de yönetti.

Özellikle aşk şiirleriyle tanınan Özay, "sevginin şairi" olarak bilinir.

1965'te Halkın Sesi Matbaası'ndan çıkan Aşk Damlacıkları kitabındaki manzum şiirler Erden Esenyel, düzyazı şiirler ise Kâmil Özay tarafından neşredildi. Bu şiirlerde işlenen temalar arasında aşk, tabiat, arayış, özlem yer aldı; Özay şiirlerinde sevgi duygusunu tabiata bağladı ("Rüzgâr eser; seni anlatır çobana, dereye, geceye. Dalgalar enginlerden enginlere seni götürür."). Kitabın girişinde yazarlar ithaflarında "İşte biz de bu savaş yılları içinde sizlere mısralarımızla, satırlarımızla aşkı anlatmaya çalıştık elimizden geldiğince." ifadesini kullandı. Şiirlerde Cahit Sıtkı Tarancı'dan alıntı ve esinlenme mevcuttur.

Aynı yıl aynı matbaadan basılan Bir Çift Ağlıyor Gecede kitabı, tamamen Özay'ın düzyazı şiirlerinden oluşur. Aşkla tabiatın iliştirilmesi, özlem gibi temalar bu kitaptaki şiirlerde de işlenir. Kitapta Ahmet Kutsi Tecer, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Haşim ve Bekir Sıtkı'dan esinlenme mevcuttur.

1982'de İleri Basımevi'nden çıkan Rüya Kızı (Fetiş) kitabındaysa hayalindeki "rüya kızı"nı arayışını, aşkını konu alır. Yahya Kemal'in "Mehlika Sultan" şiirinden esinlenme içerir. Bunun yanı sıra "Severim Seni Lefkoşa" şiiriyle doğup büyüdüğü kent olan Lefkoşa'ya da sevgisini ilan eder. 1983'te İleri Basımevi'nde basılan Beş Sesli Saz isimli ortak şiir kitabında Özay'ın şiirleri aşk, kadın, mutluluk temalarını işler. Bu kitapta Özay şiire ilgisi olan öğrencilerini desteklemiş, kendi şiirlerini onlarınkilerle beraber basıma vererek yayımlanmalarını sağlamıştır.

1984'te Halkın Sesi Basımevi'nden çıkan Çiğ Damlaları kitabında Yıltan Taşçı ve öğrencilerinin şiirleri de yer alır. Kitabın girişinde Özay'ın şiirini değerlendiren şair Fikret Demirağ, "Kâmil Özay 'aşk ve sevgi şiirleri' diye tanımlanabilecek bir tür duygusal şiirin peşpeşe kitap yayımlayan verimli bir adı olarak belirdi son yıllarda. On beş yıl kadar önce de 'mensur şiir' diye adlandrılabilecek birtakım duygusal metinlerden oluşan bir dizi kitap yayımlamış ve sonraki on beş yıl boyunca susmuştu. O, bu susuş dönemini 'birikim dönemi' olarak adlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu. Bu kitapta Özay'ın siyasi içerikli şiirleri de bulunur. "Solarsa Yaprağın Yeşili" şiirinde Atatürkçü bir hassasiyetle "Canavar kesilirim eğer, / Dil uzatılırsa 'ATA'ya" ifadesini kullanır. "Büyükler Ölmez" şiirindeyse Fazıl Küçük'ü yücelterek anar, adının yeni ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle sonsuza dek anılacağını ifade eder, Küçük'ün Kıbrıs'ta "bayrak ve Atatürk sevgisi"ne sembol olduğunu ifade eder, "yıllarca sandıklarda sakanan, / gizli gizli koklanan" Türk bayrağını duvarlara astırdığını belirtir.

1990'da Sultan Matbaası'ndan çıkan Yaralı Bahar kitabındaki şiirleri, yine aşk temasını en fazla işlese de, dostluk-arkadaşlık ve Lefkoşa temaları da ön plana çıkar. Özellikle "Lefkoşa'ya Destan" şiirinde Özay kendi büyüdüğü Lefkoşa'ya olan özlemini nostaljik bir şekilde ifade eder, Lefkoşa'nın tarihî yapıları (örneğin Girne Kapısı), aile yaşamı, savaş gibi konular işlenir: "Lefkoşa doğmamış saçlarına sevdalı. / Gençliğimiz bir savaşın dişli çarkında...".

Son olarak 2002'de basılmış kitaplarından derlenen Bir Çiçek Vardı isimli kitabı Ulus Matbaacılık'tan çıktı.

Öyküler

1965 ve 1966 yıllarındaki iki kitabında yayımladığı öykülerinde Özay aşk, Lefkoşa, kadın, arayış, inanç temaları temelinde bireysel konular işlenir.

Eserleri

Özay'ın kitaplaştırılmış eserleri aşağıdaki gibidir:[2]

Bir Çift Ağlıyor Gecede (1965, düzyazı-şiir)

Aşk Damlacıkları (1965, düzyazı-şiir, Erden Esenyel'le birlikte)

Bir Kişi (1966, öykü)

Rüya Kızı (Fetiş) (1982, şiir)

Beş Sesli Saz (1983, şiir, Mustafa Olgan, Ruhsar Çavuş, Şifa Nûfal, Feryal Çomunoğlu'yla birlikte)

Çiğ Damlaları (1984, şiir)

Sevda ile Bulut (1985, şiir, Emine Baygın ve Destine Aktoprak'la birlikte)

Yaralı Bahar (1990, şiir)

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2021, 13:29