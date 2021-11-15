Hüsniye Emel Özer, “Kilidim Anahtarım Sevgim-Dir” isimli ikinci şiir kitabının tüm gelirini Engelsiz Yaşam Evi’ne bağışladı.

Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği’nin Yönetim Kurulu üyesi de olan Hüsniye Emel Özer, 2018 yılında yayınladığı “Kilidim Anahtarım Sevgim-dir” isimli ikinci şiir kitabının satışından elde ettiği 61 Bin 144 TL’lik tüm geliri, Engelsiz Yaşam Evi’ne bağışladı.

Hüsniye Emel Özer Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Güliz Kaner’i ziyaret etti.den, KKTC’nin yanı sıra İngiltere, Avustralya ve Türkiye’ye de kendi imkanları ile kitaplarını ulaştırdı.

Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Güliz Kaner ise, bir şiir kitabını daha okurları ile buluşturan Hüsniye Emel Özer’i tebrik ederken, büyük bir duyarlılık sergileyerek kitap satışından bugüne kadar elde edilen geliri, faizi ile birlikte Engelsiz Yaşam Evi’ne bağışlamasından dolayı teşekkürlerini iletti.

Şiirle ilgilenmeye çocuk yaşta başlayan ve ilk olarak “Nergis Kokuludur Sevgim”, son olarak da “Kilidim Anahtarım Sevgim-dir”i yayınlayan Hüsniye Emel Özer, kitaplarının satışından elde ettiği tüm geliri bağışlıyor.

Birçok sosyal sorumluluk projesine destek veren Hüsniye Emel Özer, daha önce “Nergis Kokuludur Sevgim” isimli ilk şiir kitabının tüm gelirini hem Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği, hem de SOS Çocuk Köyü yararına bağışlamıştı.