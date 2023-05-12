KKTC CSO’dan Gençlik Haftası Konserleri

umhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” kapsamında “Gençlik Haftası” konserleri düzenleyecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, konserler, 17 Mayıs Çarşamba akşamı YDÜ – AKKM Lefkoşa ve 18 Mayıs Perşembe akşamı ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, Rauf Raif Denktaş Salonu’nda yer alacak.

Saat 20.00’de başlayacak konserler ücretsiz ve halka açık olacak. Seyirci koltuklarında yerini almak isteyen sanatseverler, mesai saatleri içinde 03922291762numaralı telefonu arayarak yerlerini ayırtabilecekler.

KKTC CSO’nun bu haftaki konserlerini şef Murat Menket yönetecek. Solist olarak keman sanatçıları Sesil Anıl, Nursel Hançer ve Piyano sanatçısı Deniz Besim sahne alacak. Konser Programı şöyle:

“L.V Beethoven, Coriolan Uvertürü Op.62; W.A.Mozart, 5. Piyano Konçertosu La Majör K219; J.Haydn, Piyano Konçertosu D Majör Hob.XVIII:11; M.Bruch, 1. Keman konçertosu G minör Op.26”