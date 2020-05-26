KKTC - Türkiye Şiir festivali

29 - 30 Mayıs tarihlerinde KKTC ve Türkiye şiir festivali gerçekleşiyor...

İnternet sayfalarında gerçekleşecek festival, şiir severlerle dijital ortamda buluşacak.

Direktörlüğünü Vedat Akdamar, Feyzan Korur ve Emel Koşar’ın yaptığı etkinlikte yer alacak isimler şöyle:

İlkay Adalı, Hüsniye Okray, Ayşe Tural, Arif Albayrak, Dolgun Dalgiçoğlu ,Burhan Canbaz, Burcu Müniroğlu Karagöz, Orkun Bozkurt, Aycan Saraçoğlu, Arife Retvan, Gülşen Musa Şenderin, Seniz Aksahinler, Sevilay Sadıkoğlu, Havva Tekin, Dervise Guneyyeli Kutlu, Gulsade Baybuğa Soykök, Jale Güzeler, Özlem Karakaşlı, Buket Düzgen, Fikret Demirağ, Filiz Naldöven, Pembe Marmara ve sanatçı Ozan Orhon