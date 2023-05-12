Kültür Dairesi, 19 Mayıs'ı Atatürk’le Yeniden Doğmak Konseri” ile kutluyor

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı Atatürk Kültür Merkezi’nin bahçesinde gerçekleştireceği “Atatürk’le Yeniden Doğmak Konseri” ile kutluyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür Dairesi himayelerinde, 19 Mayıs Cuma günü halka açık olarak düzenlenecek konser saat 19.00’da başlayacak.

Genç Yetenekler Production Gençlik Orkestrası’nın Şef Ersin Kaşif yönetiminde sahne alacağı Atatürk’le Yeniden Doğmak Konseri’nde solistler Havva Özdemirağ, Simay Vechi ve Masal Öndeş olacak.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, konserin İstiklal Marşı’nın canlı performansı ile başlayacağını kaydetti.

Gençleri ve halkı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı hep birlikte kutlamak için Atatürk Kültür Merkezi’nin bahçesine davet eden Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, geleceğin gençlere emanet olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk halkının sahip olduğu değerlerden doğan Kıbrıs Türk kültürünün yaşatılıp geliştirilmesi için uğraş veren Kültür Dairesi’nin, geçmişle gelecek arasında bir köprü kurmaya çalıştığını belirten Zaimağaoğlu, eskiyi öğrenip, eskiden feyz alarak modern geleceği tasarlayacak olan gençlerin önünü, Atatürk ilke ve devrimlerinin ilelebet aydınlatacağına vurgu yaptı.

Kültür Dairesi himayelerinde Atatürk Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenecek “Atatürk’le Yeniden Doğmak Konseri”nde, keman, viyola, çello, bas gitar, bateri, flüt, saksafon ve piyano çalan ve yaşları 15 ile 30 arasında değişen 45 müzisyen gençten oluşan Genç Yetenekler Production Gençlik Orkestrası sahne alacak.

Şef Ersin Kaşif yönetimindeki orkestra sanatseverlere, solistler Havva Özdemirağ, Simay Vechi ve Masal Öndeş eşliğinde klasik batı müziği ile harmanlanmış ezgiler sunacak.