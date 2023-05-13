Kültür Dairesi, Anneler Günü için video hazırladı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, Anneler Günü’nü kutlamak için video hazırladı.

Daireden verilen bilgiye göre, yitirilen kadın şairler anısına, Kültür Dairesi Müdürü ve personelinin okuduğu şiirlerden oluşturduğu “Anneler Gününde Çocuklarını Yitiren Ebeveyinler ve Annelerini Yitiren Çocuklar için Yitirdiğimiz Kadın Şairlerimizden Şiirler” başlıklı video, yarın kamuoyuyla paylaşılacak. Video, Genç TV’de ve Kültür Dairesi’nin Facebook sayfasından izlenebilecek.

Videoda, ülkenin hayatta olmayan kadın şairleri "Necla Salih Suphi, Pembe Marmara, Selma Yusuf Saygın, Feride Hikmet, Urkiye Mine Balman, Ayça Özkan, Engin Gönül (Emine Otan), Filiz Naldöven ve Nice Denizoğlu"nun şiirlerinden yapılan bir seçki, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ve Kültür Dairesi personeli Ceyhan Özyıldız, Pervin Aremek, Bedia Kale, Tuncay Langal, Nurperi Özgener, Işıl Kalkan, Naciye Yorgancı, Leman Ünverdi ve Fatoş Yorgancı tarafından okundu. Videoda ülkenin kağıt sanatçılarının ve ressamlarının eserlerine de yer verildi.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, “Sanat iyileştirir” diyerek, tüm annelerin Anneler Gününü kutladığı mesajında, Kültür Dairesi’nin, sanatın ve sanatçının önemini, toplumun tüm bireylerine ulaşıp onlara bunu hissettirerek, yaşatarak hatırlatmak hedefiyle çalıştığını, sanatın yaşadıklarımıza ve duygularımıza tercüman olmasına imkan sağlamak adına ortam hazırladığını vurguladı.

Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi’nin kurum olarak Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin verdiği “Bu yıl bir anneye verilecek en güzel armağan annelerine sarılamayan evlatların anısını yaşatmak ve evladına sarılamayan annelere güç vermekti” mesajına destek vererek hazırladıkları videoya “Anneler Gününde Çocuklarını Yitiren Ebeveyinler ve Annelerini Yitiren Çocuklar için Yitirdiğimiz Kadın Şairlerimizden Şiirler” başlığını verdiklerini ifade etti