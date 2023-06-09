Kültür Dairesi "Arkadaşım kitap" sloganlı etkinlik düzenliyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, kütüphanelerde üye kaydı olan ve üye kaydı yaptıracak ilk ve ortaokul çocuklarına "Arkadaşım kitap" sloganıyla kitap hediye ediyor.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Arkadaşım Kitap” sloganıyla hayata geçirilecek etkinlik çerçevesinde, tüm ilk ve ortaokul öğrencileri, 15 Haziran Perşembe günü kütüphanelere üye kaydı yaptırmaya ve “kitap arkadaşlarını” kütüphanelerden almaya davet edildi.

Etkinlik, Perşembe günü 08.00-17.30 saatleri arasında, Milli Kütüphane ile Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele, Akdoğan, Mehmetçik, Değirmenlik ve Yeni Erenköy Halk Kütüphanelerinde uygulayacak.

Etkinliğin ana sponsoru Telsim olurken, Berberoğlu Kırtasiye, Deniz Plaza, Gülver Ticaret, Işık Kitabevi ve Rüstem Kitabevi de etkinliğin gerçekleştirilmesine katkı koydular.

“Arkadaşım Kitap” etkinliğinden yararlanmak isteyen çocuklar kütüphane üye kayıtlarını, Milli Kütüphane ile Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele, Akdoğan, Mehmetçik, Değirmenlik ve Yeni Erenköy Halk Kütüphaneleri’nde 15 Haziran 2023 Perşembe günü 08.00-17.30 saatleri arasında yaptırabilecekler.

-Zaimağaoğlu

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, kütüphaneleri uğrak yeri haline getirmek amacıyla yola çıktıklarını söyleyerek, çocukları kütüphanelere üye kaydı yaptırmaya davet etti.

Zaimağaoğlu, halihazırda Kültür Dairesi bünyesindeki kütüphanelerde üye kaydı olan çocukların da Arkadaşım Kitap etkinliği kapsamında belirlenen günlerde kütüphanelere giderek hediye kitaplarını alabileceklerini belirtti.

Kütüphanelerde ilk kez başlatacakları bir başka uygulamayı da anlatan Zaimağaoğlu, tüm kütüphanelerde ayda bir kez en çok kitap okuyan çocuk ve yetişkinin belirlenerek duyurulacağını ve okumayı arzu ettikleri kitapla ödüllendirileceklerini kaydetti.

Zaimağaoğlu, kütüphanelerin ziyaretçi sayısının artırılması amacıyla yıl boyunca tüm kütüphanelerde “Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri” ve “Karneni Getir Kitabını Al” gibi kapsamlı etkinlikler düzenlediklerini hatırlatarak kütüphanelerden gelen istatistiki verilerin hedeflerine ulaştıklarını gösterdiğini bildirdi.

Zaimağaoğlu, kütüphanelerden gelen istatistiki verilerin değerlendirmesini tamamlayıp önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti.