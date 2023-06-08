Kültür Dairesi, güzel sanatlarda olağanüstü yetenekli 14 yaşını geçmemiş çocuklardan başvuru kabul ediyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, güzel sanatlarda olağanüstü yetenekli 14 yaşını geçmemiş çocuklardan başvuru kabul edeceğini duyurdu. Başvurular, 10-14 Temmuz tarihleri arasında Kültür Dairesi’ne yapılacak.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, uygulayıcısı Kültür Dairesi Müdürlüğü olan “Güzel Sanatlarda Olağanüstü Yetenekli Çocukları Saptama Kurulu’nun Çalışma Tüzüğü” çerçevesinde “45/83 sayılı Güzel Sanatlarda Olağanüstü Yetenekli Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Yasası” kapsamına alınmak isteyen aday öğrenciler, 10-14 Temmuz tarihleri arasında Kültür Dairesi’ne başvurabilecek.

Kültür Dairesi, başvurular için KKTC doğum belgesi, ilkokul diploması veya ortaokul karnesi ile aday öğrenci için okul idaresi ve çocuğu okutmuş en az iki öğretmenden alınmış toplam 3 adet referans mektubu getirilmesi gerektiğini bildirdi.

-Saptama Kurulu yılın ilk toplantısını yaptı

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimaağaoğlu başkanlığında oluşturulan, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced, Heykeltraş Tahsin Albulut, Müzisyen Emine Koreli Sakarya, Piyanist Dr. Atakan Sarı, Ressam Dr. Yücel Yazgın, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Koordinatörü Korno Sanatçısı Mustafa Kofalı ve Ressam Osman Keten’in üyelik görevini üstlendiği Saptama Kurulu yılın ilk toplantısını yaptı.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimaağaoğlu’nun çağrısı üzerine toplanan Güzel Sanatlarda Olağanüstü Yetenekli Çocukları Saptama Kurulu, yasa kapsamında müracaat alınması konusunda oy birliği ile karar üretti.