Kültür Dairesi Müdürü Zaimağaoğlu, Bozkurt ve Güvenir'i ziyaret etti

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, araştırmacı yazar Osman Güvenir ile KIBATEK Başkanı, yazar, eski Turizm ve Kültür Bakanlı İsmail Bozkurt’u evlerinde ziyaret ederek kültür sanat alanındaki tecrübelerini dinleyip görüş alış verişinde bulundu.

Daireden yapılan açıklamaya göre, Zaimağaoğlu, Kıbrıs Türkü’nün sahip olduğu vefa kültürünü, tecrübe ve deneyime saygı kültürünü yaşayarak yaşatmak adına, ülke kültür sanatına hizmet ederek yön veren duayenleri ziyaretleri çerçevesinde görüştüğü İsmail Bozkurt’u yakın geçmişte Türk Dil Kurumu’ndan Edebiyat Ödülü alması nedeniyle tebrik etti.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu Kültür Dairesi’nin, Kıbrıs Türkü’nün sahip olduğu vefa kültürünü, tecrübe ve deneyime saygı kültürünü yaşayarak yaşatmak amacıyla çalışmalar yaptığını kaydetti.

Zaimağaoğlu, kökleri olmayan bir ağacın hayatta kalamayacağının bilinciyle yürüttükleri çalışmalarla, Kıbrıs Türk kültür sanatının gelişiminde ve kayıt altına alınmasında emeği olan kişilere ve onların üretimlerine dikkat çekmek istediklerini bildirdi.

Bu amaçla 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nde ülke kültür sanatının yapı taşlarını oluşturan duayen sanatçılardan Aylın Örek, İnci Kansu, Aytaç Çağın ve Mehmet Kansu ile kültür birikiminin kayıt altına alınmasını ve folklorun belgelenmesini sağlayan çalışmalarıyla araştırmacı yazar Mahmut İslamoğlu ve araştırmacı yazar İsmail Bozkurt’a Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülü verdiklerini hatırlatan Zaimağaoğlu, Dünya Fotoğrafçılık Günü’nde de ülkenin yaşayan en eski stüdyo fotoğrafçısı Mustafa Mehmet Salih Okay’a (Foto Diana’ya) onur ödülü verdiklerini kaydetti.

Şirin Zaimağaoğlu, geçtiğimiz haftalarda araştırmacı yazar ve fotoğrafçı Altay Sayıl ile Kültür Dairesi’nin ilk müdürü ve Milli Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın eski müsteşarlarından Ata Samioğlu’nu da ziyaret ettiklerini bildirerek ziyaretlerinin süreceğini belirtti.