Kültür Dairesi'nden Kütüphane Haftası dolayısıyla “Yas Sürecinde Sanatla İyileşme” başlıklı sohbet toplantısı

Kültür Dairesi, 59. Kütüphane Haftası’nda Lefkoşa ve bölge kütüphanelerinde “Yas Sürecinde Sanatla İyileşme” başlıklı sohbet toplantıları düzenliyor.

Kültür Dairesi’nin Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ile iş birliğinde yapacağı etkinlik, 27 Mart pazartesi başlayacak ve hafta boyunca farklı kütüphanelerde devam edecek.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nun verdiği bilgiye göre, toplantılar şubat ayında yaşanan deprem felaketinin toplumda açtığı yaralara merhem olabilmek hedefiyle yapılacak.

Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ile iş birliği yaparak organize ettikleri etkinlikte deprem sonrası hayatta kalanların hayata tutunabilmesine katkıda bulunabilmeyi amaçladıklarını vurgulayan Zaimağaoğlu, sanatın iyileştirme gücünden psikologların da yararlandığını hatırlatarak, Kültür Dairesi’nin iş birliği teklifine hemen olumlu yanıt veren Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği’ne de teşekkür etti.

Zaimağaoğlu, sanatçılarla psikologları bir araya getiren sohbet toplantılarına, kendine ve çevresine yardımcı olmak isteyen herkesi davet etti.

-Program

Saat 10.00’da başlayacak “Yas Sürecinde Sanatla İyileşme” sohbet toplantılarının programı şöyle:

27 Mart Pazartesi Atatürk Kültür Merkezi Milli Kütüphane’nin konukları Kültür Dairesi Personeli Müzisyen Tuncay Langal ile Uzm. Psikolog Çağla Akarsel ve aynı gün Mağusa Halk Kütüphanesi’nde Karikatürist Serkan Sürek ile Uzm. Psikolog Bleda Tilki olacak.

28 Mart Salı İskele Halk Kütüphanesi’nin konukları, Kültür Dairesi Personeli Araştırmacı Nurperi Özgener ile Uzm. Psikolog Işıl Direktör, 29 Mart Çarşamba Güzelyurt Halk Kütüphanesi’nin konukları, Kültür Dairesi Personeli Seramik Sanatçısı Bedia Kale ile Uzm. Psikolog Refia Hoca olacak.

Program kapsamında, 30 Mart Perşembe Akdoğan Halk Kütüphanesi’nde Kültür Dairesi Personeli Grafik Sanatçısı Leman Ünverdi ile Uzm. Psikolog Derin Eralp, 31 Mart Cuma Girne Halk Kütüphanesi’nde Kültür Dairesi Müdürü Şair Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu ile Uzm. Psikolog Aytül Türer sanatseverlerle bir araya gelecek.