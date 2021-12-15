Kültür Dairesi Nevin Yüksek için taziye mesajı yayınladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, Fotoğraf Dostları Derneği üyesi Nevin Yüksek’in vefatının ardından taziye mesajı yayınlayarak “Fotoğraf camiasına başsağlığı diledi”.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre Daire’nin 30 yıldır düzenlediği Devlet Fotoğraf Yarışması’nın müdavimlerinden olan Nevin Yüksek’in son kez, 5 Ekim 2021 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi’nde açılışı yapılan XXX. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nde, İçteki Duygular isimli fotoğrafı sergilendi. Kültür Dairesi taziye mesajında, geçmişte düzenlenen fotoğraf yarışmalarında da fotoğrafları sergilenen Merhume Nevin Yüksek’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve fotoğraf camiasına da başsağlığı diledi.