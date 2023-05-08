Kültür Dairesi, Rüya Reşat Atölyesi’nde “Açık Kapı Sanat Sohbetleri” adı altında etkinlik başlattı

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nun girişimiyle Kültür Dairesi, Rüya Reşat Atölyesi’ne işlerlik kazandırmak hedefiyle Açık Kapı Sanat Sohbetleri adı altında etkinlik başlattı.

Kültür Dairesinden yapılan açıklamaya göre 2011’de Paris’te vefat eden Kıbrıslı Türk ressam ve grafiker Rüya Reşat’ın Lefkoşa Köşklüçiftlik’teki atölyesinin topluma hizmet vermesi amacıyla Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ve Reşat’ın kız kardeşi Hülya Güneyli protokol imzaladı.

Rüya Reşat Atölyesi İşbirliği Protokolü kapsamında geçen hafta salı günü Rüya Reşat Atölyesi’nde başlayan Açık Kapı Sanat Sohbetleri etkinlikleri, 11 Temmuz’a kadar sürecek.

“Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülü” alan ülkenin duayen sanatçılarının konuk edileceği etkinlikler, haftada bir salı günleri yapılacak. Gelecek kuşaklar için arşivsel bir belge olarak saklanması amacıyla video çekimleri yapılacak. İzleyicisiz olarak yapılacak etkinlikler sonrasında Kültür Dairesi’nin facebook sayfasında paylaşılarak sanatseverlerin izlenimine sunulacak.

-İlk etkinliğin konuğu Hülya Reşat oldu…

Açık Kapı Sanat Sohbetleri’nin geçen salı günkü ilk etkinliğine, Hülya Güneyli konuk edilerek Rüya Reşat’ın sanat yaşamı ve eserleri konuşuldu. Açık Kapı Sanat Sohbetleri’nin yarınki ikinci etkinliğine ise duayen ressamlardan kağıt sanatçısı Emel Samioğlu konuk olacak.