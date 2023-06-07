Kültür Dairesi’nin gerçekleştirdiği Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri etkinliğine konuk olarak katkı koyanlara teşekkür belgeleri takdim edildi

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi’’nin kütüphaneleri uğrak yeri haline getirmek hedefiyle, Milli Kütüphane ile tüm halk kütüphanelerinde yıl boyunca düzenlediği Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri’nde ağırladığı konuklara teşekkür belgesi takdim edildi.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Teşekkür Belgesi Takdim Töreni etkinliği, Kültür Dairesi Sanatçısı Tuncay Langal ile Kültür Dairesi İskele Halk Kütüphanesi Personeli Halil Şahkın’ın sunduğu müzik dinletisiyle başladı.

Kültür Dairesi Personeli Nurperi Özgener’in sunuculuğunu yaptığı etkinlikte yıl boyunca Lefkoşa’daki Milli Kütüphane ile Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele, Akdoğan, Mehmetçik, Değirmenlik ve Yeni Erenköy Halk Kütüphaneleri’nde düzenlenen sohbet toplantılarındaki fotoğraflardan oluşturulan bir sinevizyon gösterimi başladı. Kültür Merkezi Yönetmeni Ceyhan Özyıldız’ın hazırladığı sinevizyon gösteriminin ardından Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu kısa bir konuşma yaparak konuklara hitap etti.

-Zaimağaoğlu

Şirin Zaimağaoğlu konuşmasında, geçen yıl Haziran ayında Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri etkinliğini başlatırken, Kültür Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Milli Kütüphane ile Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele, Akdoğan, Mehmetçik, Değirmenlik ve Yeni Erenköy Halk Kütüphaneleri’ni uğrak yeri haline getirmek amacıyla yola çıktıklarını belirtti.

Kültür Dairesinin tüm kütüphane personelinin bu hedefe ulaşmak için özveriyle çalıştığını ifade eden Zaimağaoğlu, ülkemizin sanatçıları ve emekli öğretmenlerinin de hiçbir karşılık beklemeden Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri etkinliklerine katılarak katkı koyduklarını vurguladı.

90’ı aşkın sanatçı ve emekli öğretmenin konuk olduğunun altını çizen Zaimağaoğlu, kütüphanelerdeki sohbet toplantılarına katılarak, bilgi, deneyim ve vizyonlarını paylaşan tüm konuklara saygılarını sunarak teşekkür etti.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nun konuşmasının ardından Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri’ne konuk olarak katkı koyan sanatçı ve emekli öğretmenlere teşekkür belgeleri verildi.