Kültür Teknik Komitesi sergisinin kataloglarının dağıtımına başlandı

İki Toplumlu Kültür Teknik Komitesi, Güney Kıbrıs’a iade edilen resimler ve Güney Kıbrıs tarafından iade edilen Kıbrıslı Türk sanatçıların ses kayıtlarının yer aldığı katalogların dağıtımına başlandığını duyurdu.

Komite adına yapılan yazılı açıklamada, katalogda, 3 Şubat 2020’de ara bölgede Ledra Palace Otel’de düzenlenen “Kültüre Güveniyoruz” isimli sergideki eserlerin yer aldığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Avrupa Komisyonu’nun destekleriyle hazırlanan katalogda, taraflar arasında iadesi yapılan ardından sergide yer verilen resimlerin görüntüleri, resimler hakkında bilgi ve Kıbrıslı Türk sanatçıların ses kayıtları bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Şubat 2020’de Kuzeydeki arşivlerde bulunan Kıbrıslı Rum sanatçıların tabloları ile Kıbrıslı Türk sanatçıların Güneydeki arşivlerde kalan ses kayıtlarının iadesine karar vermişti.