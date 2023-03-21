“Kuş Albay” Dünya Tiyatro Günü’nde AKM’de prömiyer yapacak

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın yeni oyunu “Kuş Albay”, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde seyirciyle buluşuyor.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’ndan verilen bilgiye göre, Bulgar yazar Hristo Boytchev’in yazdığı, İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı Hakan Elmasoğlu’nun yönettiği “Kuş Albay” oyunu 27 Mart Pazartesi akşamı saat 20:00’de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezinde prömier yapacak.

Yazarın 1996 yılında Bosna Savaşı sırasında yazdığı özgün bir kara mizah örneği olan “Kuş Albay”, Balkan dağlarında belirsiz bir yerde ilacın, çarşafın, doğru dürüst yiyecek ve giyeceğin bile olmadığı manastırdan bozma bir psikiyatri kliniğinde geçiyor.

Deniz Aslım, Pınar İnandım, Zehra Evliya, Ali Şaşkara, Nazım Bayraktaroğlu, Cansev Günsoy, Mehmet Samer, Diren Özdoğal’ın rol aldığı oyun, 27 Mart sonrasında her cuma akşamı saat 20:00’de Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenecek. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0392 228 71 91 numaralı telefon aranabiliyor.

27 Mart akşamı yapılacak olan temsil “Dünya Tiyatro Günü” nedeniyle halka açık ve ücretsiz olacak.