Lefke, Ceviz Festivali’ne hazırlanıyor

13’üncü Lefke Ceviz Festivali, 4 Haziran Pazar günü yapılıyor.

Lefke Belediyesi’nden verile bilgiye göre, Lefke Turizm Derneği iş birliğinde Lefke Çarşı Merkezi'nde düzenlenecek Ceviz Festivali, üreteni ve üreticiyi destekleme ana amacını taşıyor.

Festivalde sergiler, dans gösterileri, konserler, rehber eşliğinde ücretsiz Lefke turu, ceviz macunu yarışması ve çok sayıda aktivite yer alacak.

Festival açılışı, saat 09.30'da ceviz macunu yapan emekçi kadınlar tarafından yapılacak.

Saat 10.00’da açılış konuşmalarının ardından Lefke Belediyesi Halk Dansları Ekibi ile Lefke Belediyesi Çocuk Orkestrası sahne alacak. Yedidalga İlkokulu Korosu ve Yedidalga İlkokulu Dans Ekibi’nin ardından gitar-piyano dinletileri ve konserlere geçilecek. Bu bölümde Pembe Çoşkun, Yunus Erhan, Buğra Koççat, Ersan Karaç ve Mehmet Çoşkuner şarkılar sunacak.

Ceviz Festivali’nde saat 14.00’te Grup Otantik, 15.30’da Grup Rota ve 17.00’de Grup SOS sahne alacak.

Festival kapsamında saat 14.00’te Lefke Turizm Derneği binasında, LAÜ Gastronomi Bölümü’nün katkılarıyla merhum şef Zihni Türksel anısına “Lefke Ceviz Macunu Yarışması” düzenlenecek.

Lefke 13. Ceviz Festivali’nde gün boyunca Vasıf Palas binasında Lefke Belediyesi “el emeği göz nuru” kadın kursu sergisi; Lefke Turizm Derneği binasında Teoman Oktay’ın fotoğraf sergisi ve ücretsiz rehber eşliğinde adım adım Cittaslow Lefke turu da yer alacak.