Lefke Cittaslow Kadın Üreticiler Pazarı Lefke Çarşı Merkezi’ne taşınıyor

Lefke Cittaslow Kadın Üreticiler Pazarı, pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında Lefke Çarşı Merkezi’nde yapılacak.

Lefke Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Cittaslow Lefke sınırları içerisinde temmuz ayından beri her ayın ilk ve üçüncü pazarı düzenlenen Lefke Cittaslow Kadın Üreticiler Pazarı, sonbahar ve kış aylarında Lefke Çarşı Merkezi’ne taşınıyor.

Yeni yerinde ilk kez düzenlenecek olan pazarda, Lefke ve köylerinde üretilen geleneksel macun, reçel, el işleri, Kıbrıs’a özgü çiçekler, yiyecek ve hediyelik eşya stantları yer alacak.

Kadın Üreticiler Pazarı, her ayın ilk ve üçüncü pazarı düzenlenmeye devam edecek.

-Kaya

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada, belediye olarak bölgedeki tüm üretici grupları olanakları çerçevesinde desteklediklerini belirtti.

Lefke ve köylerinin doğal dokusunun ve karakteristik özelliklerinin korunarak, potansiyelinin ortaya çıkması için çeşitli projeler ve etkinliklerde yer aldıklarını ifade eden Kaya, üreticileri, gıda güvenliği eğitimi almalarını sağlayarak, bilinçlendirdiklerini kaydetti.

Eğitim ve kurslar düzenleyerek, ürün çeşitliliğinin artırılmasına katkı sağlamaya çalıştıklarını da belirten Aziz Kaya, “Üretimden kopmayan, Lefke ve köylerindeki ürünlerin markalaşması yolunda bizlere yalnız olmadığımızı hissettiren tüm kadın/erkek üreticilerimiz ile gurur duyuyoruz” dedi.

“Onlar üretmekten vazgeçmediği sürece, yerel yönetimler olarak üzerimize düşen sorumlulukla yanlarında durmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanan Kaya, Lefke Kadın İnisiyatifi tarafından geleneksel hale getirilen Lefke Cittaslow Kadın Üreticiler Pazarı’na halkı davet etti.