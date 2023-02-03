Lefkoşa Belediye Tiyatrosu yetişkinler için yeni iki kursun açılacağını duyurdu

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu yetişkinler için yeni iki kursun açılacağını duyurdu
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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, yetişkinler için iki yeni kursun açılacağını duyurdu.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Fulya Adalıer Canbolat eğitmenliğindeki kurslar Şubat ayının ikinci haftası başlayacak üç ay sürecek.

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Açıklamada, kursların kayıtlarının, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan mesai saatlerinde yapılabileceği, kursların Merkez Lefkoşa’da ve Lefkoşa Çocuk Merkezi’nde yapılacağı kaydedildi.

Detaylı bilgi için 22 78782 numaralı telefonun aranabileceği belirtildi.

Kursların konuları ise şöyle:

“Okul öncesi öğretmenleri ve öğrenci adayları için uygulamalı yaratıcı drama eğitimi, (Yaratıcı Drama Teori – Uygulama Atölyesi), Otizmli Bireylerin Eğitiminde Drama Yöntemi.”

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