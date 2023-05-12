Luna Tülay Art Home atölye karma sergisi 19 Mayıs’ta açılıyor

Luna Tülay Art Home Atölyesi, 19 Mayıs Cuma günü saat 19.00’da serginin kapılarını sanat severlere açıyor.

Üniversiteye hazırlık portfolyo grupları ile kişisel sanat gelişimlerinin peşine düşmüş çeşitli yaşlardaki bireylerden oluşan özel sergi grubuna konuk sanatçılar Haluk Erdem Singin ve Volkan Kaçar da fotoğraf ve 3D illüstrasyon çalışmaları ile katılacak.

Katılımcılar, ‘Alexandra Parashive, Ayşenaz Can, Ayşe Uluca, Canan Cansever, Ceren Çakır, Derin Ferzan Böke, Derin Selis Berber, Elena Rusu, Feride Özören, Gaye Azizoğlu, Gülce Üngör, İlayda Ada, Jale Pınar, Münevver Tantura, Özlem Davulcu, Özlem Kuyucuoğulları, Pembe Güneşer, Tuncay Özdoğanoğlu, Tual Zeyn ve Tuğra Esmer olacak.

22 katılımcı ve 80’den fazla eserden oluşan karma sergi 22 Mayıs’a kadar Bellapais Manastırı’nda ziyaret edilebilecek.