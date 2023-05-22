Luna Tülay Art Home Atölyesi karma sergisi Bellapais Manastırı’nda yapıldı

Luna Tülay Arthome atölye karma sergisi Bellapais Manastırı’nda yapıldı.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Fehmi Gürdallı’nın açılış konuşmasını yaptığı sergi öncesinde atölye kurucusu Luna Tülay Okan, karma serginin katılımcılarına sertifikalarını verdi.

Luna Tülay Art Home kurucusu, ressam ve sanat eğitmeni Tülay Okan, Atölyesi bünyesinde eğitim gören katılımcıların herbirinin kendilerine özgü yaklaşımlarını keşfetmelerine ve geliştirmelerine özen gösterdiği sürecin ardından serginin ortaya çıktığını belirtti.

Alexandra Parashive, Ayşenaz Can, Ayşe Uluca, Canan Cansever, Ceren Çakır, Derin Ferzan Böke, Derin Selis Berber, Elena Rusu, Feride Özören, Gaye Azizoğlu, Gülce Üngör, İlayda Ada, Jale Pınar, Münevver Tantura, Özlem Davulcu, Özlem Kuyucuoğulları, Pembe Güneşer, Tuncay Özdoğanoğlu, Tual Zeyn, ve Tuğra Esmer’in eserlerinin yer aldığı sergi, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Sergi grubun konuk sanatçıları ise Haluk Erdem Singin ve Volkan Kaçar oldu.

19 Mayıs’ta açılan ve 22 katılımcının eserlerinden oluşan karma sergi 21 Mayıs’ta tamamlandı.