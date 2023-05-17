Mağusa Kent Müzesi Derneği: “Mağusa’ya çağdaş bir kent müzesi kazandırılmalı”

Mağusa Kent Müzesi Derneği (MAKEMÜD), 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Mağusa Suriçi’nde atıl durumda olan birçok binanın kent müzesine dönüşme potansiyeli olduğuna işaret ederek, Mağusa’ya çağdaş bir kent müzesinin bir an önce kazandırılması çağrısında bulundu.

MAKEMÜD Genel Başkanı Uğur Ulaş Dağlı, Müzeler Günü mesajında, Uluslararası Müzeler Konseyi’nin (ICOM), bu yıl, “Müzeler Günü’nün ana temasını “Müzeler, Sürdürülebilirlik ve Refah” olarak belirlediğine işaret ederek, ICOM’un bu tema ile müzelerin, toplumların refah düzeyi yüksek ve sürdürülebilir bir yapı içine girmesine katkılarının önemine dikkat çekmeyi hedeflediği belirtildi.

Dağlı, mesajında, “Müzeler, geleceğe ışık tutan, geçmişi günümüze taşıyan ölümsüz hafızalardır. Bu anlamda da müzeler ülkelerin, kentlerin ve toplumların kolektif hafızasının vazgeçilmez unsurları olarak algılanmaktadır. İşte biz de inanıyoruz ki toplumumuz müzelerin gerçek değerini anladığı, çağdaş müzelere kavuştuğu zaman, toplumun ilerlemesine yönelik yaratacağı farklılıkları görecektir” ifadelerini kullandı.

Özellikle kent müzelerinin, insanların sosyalleşeceği, tüm yaş gruplarının eğlenerek öğrenebileceği kamusal mekanlar olduğunu belirten Dağlı, “Bu yaşayan, canlı kamusal mekanların da turizme ve ekonomiye katkı koyduğu hatırlanmalıdır” dedi.

Müzelerin, fonksiyonunu yitirmiş atıl durumdaki binaların yeniden işlevlendirilmesi ile bulunduğu alanın yakın çevresinin gelişimine de etki ettiğini, kentlere hayat kazandırdığına da işaret eden Dağlı, devamla şunları kaydetti:

“Mağusa Suriçi’nde ise bazı kurum ve kuruluşların elinde bulunan, kullanılmayan, kapalı ve hatta atıl birçok binanın kent müzesine dönüşme potansiyeli vardır. Bu binaların bir an önce kamusal fayda açısından kent müzesine dönüştürülmesi önem arz etmektedir. 2300 yıllık tarihi kent Mağusa’ya evrensel normlar ışığında tasarlanan çağdaş bir kent müzesi kazandırılmasının kente ve topluma katkısı oldukça fazla olacaktır. Bizler Mağusa’da çağdaş bir kent müzesinin bir an önce açılması için elimizden geleni yapmak üzere yola çıkan dernek, MAKEMÜD olarak, Dünya Müzeler Günümüz kutlu olsun diyoruz.”