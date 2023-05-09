Meral Akıncı’nın iki kitabı tanıtılıyor

Kadından Yaşama Destek Derneği Başkanı Meral Akıncı’nın yayımladığı iki kitabının tanıtımı yarın yapılıyor.

Dernekten verilen bilgiye göre, Merkez Lefkoşa’da yer alacak tanıtım ve imza günü etkinliğinde, “Çocuğum ve Ben” ile “Ailem ve Ben” adlı kitapların içeriğine ilişkin sunumlar yapılacak.

Meral Akıncı’nın ikili bir set oluşturan kitapları, “çocuk hakları” üzerine odaklanıyor. “Çocuğum ve Ben” kitabında ebeveynlerin “çocuklarına karşı sorumlulukları” ile “çocukların ailelerden istekleri” başlıklar halinde ve renkli resimler eşliğinde işleniyor.

Çocukların bir birey olarak velilerden taleplerinin anlatıldığı kitapta, anne ve babaların ağzından bu taleplere karşı nasıl yanıt verileceği anlatılıyor.

Kitabın ikinci bölümünde ise, çocukların anne ve babalardan neler istedikleri üzerinde duruluyor.

“Ailem ve Ben” adını taşıyan ikinci kitapta ise, çocukların ağzından anne ve babalardan istekler sunuluyor. “ailemi seviyorum” sloganı ile sıralanan istekler, tasarımı ile çizimlerini Sylvia Çağdaşoğluları’nın yaptığı renkli ve etkili resimlerle destekleniyor.

Kitap tanıtım etkinliğinde kitabın editörlüğünü üstlenen Hasan Kahvecioğlu ile akademisyen Eda Yazgın ve Dr. Minel Özen kitaplara ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Etkinliğin moderatörlüğünü Bleda Tilki yapacak.

Meral Akıncı’nın kitaplarını imzalamasının ardından düzenlenecek kokteyl ile etkinlik sona erecek.