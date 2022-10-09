Merkezi Cezaevi’ni konu alan “Döngü” adlı fotoğraf sergisi yarın BRTK’da açılıyor

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK), 8 Ekim Dünya Gardiyanlar Günü kapsamında düzenlediği Merkezi Cezaevi’ni konu alan “Döngü” adlı fotoğraf sergisi yarın açılıyor.

Küratör Ayhatun Ateşin tarafından yapılan açıklamaya göre, Dünya Gardiyanlar Günü kapsamında, toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla, projesini BRTK Müdürü Meryem Özkurt’un yürüttüğü sergi, saat 10.00’da BRTK HD Stüdyoları giriş salonunda açılacak.

Küratörlüğünü Ayhatun Ateşin’in, fotoğraf editörlüğünü Mehmet Gökyiğit’in yaptığı sergide, gardiyan Hüseyin Çekirdek’e ait 40 fotoğraf yer alıyor. Sergi; mahkûm, gardiyan ve bir hapishane hikayesini konu alıyor.

Küratör Ateşin tarafından yapılan açıklamada, “Hapishanede koşullar ne olursa olsun, orada bir yaşam var!” temasıyla düzenlenen sergiye ilişkin olarak, “Merkezi Cezaevi’nde neler var, neler oluyor? Dört duvar arasında günler nasıl geçiyor? Gri beton duvarlar arasında sevinçler, dostluklar, özlemler, ortak yaşamlar fotoğraflarda yer alıyor. Fotoğraf sergisiyle, 40 yıllık mazisi olan Merkezi Cezaevi’nin 40 fotoğrafa aktarılan yaşam döngüsüne tanık olunacak” ifadelerine yer verildi.

Sergi, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi, Kamu Çalışanları Sendikası ve BRT-KOOP sponsorluğunda yapılıyor.

Sergi, 10 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.