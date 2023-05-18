Mine Sadrazam’ın “Müzik Kitabım” adlı kitabı Cumartesi tanıtılıyor

Mine Sadrazam’ın “Müzik Kitabım” adlı kitabı Cumartesi tanıtılıyor
banner94
banner90

Mine Sadrazam’ın “Müzik Kitabım” adlı kitabı Cumartesi saat 18.00’de Naci Talat Barış ve Dostluk Evi’nde tanıtlıyor.

Etkinlikte piyano resitali de verilecek.

banner91
Mine Sadrazam, başlangıç seviyesindeki her yaştan müzisyene fayda sağlayacak kaynak kitabı olma özelliğine sahip olduğunu belirttiği “Müzik Kitabım” adlı kitabıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Temel müzik sembollerinden başlayarak dikkatlice seçilen materyaller, müzikal notasyonu kolayca anlaşılır kılıp, işlevlerini de öğreterek müzikal kelime dağarcığını geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda, ‘tanım-çizim-örnek’ yöntemleriyle de öğrenmeyi zevkli ve eğlenceli hale getirmektedir.

Sol ve Fa anahtarlarında (birer oktav) renkler kullanılarak, sistematik çalışma ve uygulamayla öğretilen nota okuma yöntemiyle, temel bilgilerin yanında müzik okur-yazarlığı da kazandırmaktadır.

Müzik Kitabım Helen Hobbs Jordan'in kitapları kaynak kullanılarak yazılmıştır.”

banner79
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı…Dışişleri...
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı…Dışişleri...
  1. Kıbrıs
﻿