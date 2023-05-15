Ortaokul ve liseler arası 3. Kısa Öykü Yarışması’nın ödül töreni yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim iş birliğinde düzenlenen Ortaokul ve Liseler arası 3. Kısa Öykü Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Toplantı Salonunda yer alan törene Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, bakanlık bürokratları, yarışma jürisi, dereceye giren öğrenciler ile aileleri ve öğretmenleri katıldı.

Yarışmada Kıbrıs Türk edebiyatının önemli isimlerinden, uzun yıllar Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği'nin başkanlığı da yapmış olan Kıbrıslı Türk yazar Ali Nesim Özel Ödülü de verildi.

-Şirket

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket törende yaptığı konuşmada, Telsim’e eğitime koyduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.

Böylesi yarışmaların öğrencilerin gelişimine katkı koyduğuna dikkat çeken Şirket, yarışmaya katılan öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.

Kıbrıs Türk halkının önemli isimlerinin bu tarz yarışmalarla yaşatılmasının önemine de vurgu yapan Şirket, yarışmaların devamlılığının sağlanması için gereken ne varsa yapmaya devam edeceklerini söyledi.

-Tüz

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ise konuşmasında, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte 3. Kısa Öykü Yarışmasını düzenlemenin gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Öğrencileri cesaretlendiren aileleri ve öğretmenleri de tebrik eden Tüz, düzenledikleri yarışmaya bu yıl "rekor" düzeyde katılım olduğunu, bunun da kendilerine mutluluk verdiğini söyledi.

Gençlerin okuyan, okuduğunu anlayan ve yorumlayabilen bireyler olmaları açısından bu tarz yarışmaları önemsediklerini de sözlerine ekleyen Tüz, Vodafone grubu Telsim olarak eğitime katkı koymaya devam edeceklerini belirterek, dereceye giren öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

-Nesim

Nesim ailesi adına konuşma yapan Tayfun Nesim ise, Ali Nesim’i 9. ölüm yıldönümünde böylesi anlamlı bir etkinlikle anmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Üretmenin önemine vurgu yapan ve öğrencilere “üretmeye devam edin” çağrısında bulunan Nesim, Ali Nesim ve onun gibi olan diğer yazarlara sahip çıkılmasını istedi.

Ailesi olarak yazılan her satırın kendileri için çok değerli olduğuna da dikkat çeken Nesim, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri, jüri üyelerine ise teşekkür belgeleri takdim edildi.

-Ödüller

Kısa Öykü Yarışmasında ortaokul kategorisinde 54 eser arasından dereceye girenler şöyle:

1. “Köklerimizin Mozaik Tablosu” adlı eseriyle Türk Maarif Koleji’nden Sevgi Yorgancıoğlu

2. “Ümitle Parlamak Gerek” adlı eseriyle Hala Sultan İlahiyat Koleji’nden Zeynep Neva Balta

2. “Salamis Macerası”adlı eseriyle Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden Aylin Şifa Pekin

3. “Koma” adlı eseriyle Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden Derin Yahi

Liselerarası kısa öykü kategorisinde 80 eser arasından dereceye girenler:

1. “Duygu Okyanusu’nun İçinde” adlı eseriyle Bekirpaşa Lisesi’nden Eser Çalıkuşu

2. “Gizemler Kalesi” adlı eseriyle Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’nden Elgin Seraç

3. “İlaç ve Yara”adlı eseriyle Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’nden Ceren Karanfil

Kıbrıslı Türk yazar Ali Nesim Özel Ödülünü ise “Issız Gecenin Masum Tanıkları” adlı eseriyle Hala Sultan İlahiyat Koleji’nden Cemre Meniz aldı.

Öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından, yarışma jürisinde bulunan Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur, öykü yazarı ve fotoğraf sanatçısı Ceyhan Özyıldız, Doç. Dr. Turgay Akalın, Edebiyat Öğretmeni Murat Şensoy Vaiz ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’a Algım Özel Eğitim Merkezi Öğrencileri tarafından tuval üzerine resmedilen eserler, Susel Tabakan ve Metin Sonat tarafından takdim edildi.