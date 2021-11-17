Sanatçılar, İzmir'de resim çalıştayına katıldı

Girne Belediyesi işbirliğiyle Girne kentini temsilen, Sanatçı Şenol Özdevrim ve Özlem Ekinci’nin İzmir Karşıyaka Belediyesi’nin düzenlediği I. Uluslararası Resim Çalıştayı’na katıldığı bildirildi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Başkanı Nidai Güngördü, “Girne’de kente kattıkları değerle bilinen çok değerli iki sanatçımız olan Şenol Özdevrim ve Özlem Ekinci’nin eserleri, kardeş belediye olduğumuz İzmir Karşıyaka Belediyesi’nde düzenlenen çalıştayda tanıtıldı. Kentimiz ve ülkemiz açısından bu tür organizasyonlar çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Bir hafta süren çalıştayda, sanatseverleri de bir araya getiren söyleyişi gerçekleştirildi. Çeşitli ülkelerden ve şehirlerden katılan sanatçıların, çalıştay süresince yarattıkları eserleri, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay tarafından gerçekleştirilen plaket töreni ve sergi açılışıyla sanatseverlerle buluştu.