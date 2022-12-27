Sibel Tatar “Erişilebilir Sanat ve Edebiyat” etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Lefke Avrupa Üniversitesi’nde Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü tarafından düzenlenen, “Erişilebilir Sanat ve Edebiyat” etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, etkinlikte yapmış olduğu konuşmada Sibel Tatar, engelli bireylerin yaşadığı sorunların, toplumun en önemli sorunlarından olduğunu, devlet denetimleri çerçevesinde çözüme kavuşturulması gerektiğini, gerekli yasaların ivedilikle çıkarılması ve engellilerin hayatını kolaylaştıracak uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Tatar, "Cumhurbaşkanlığı’nda, müzik ve sanat alanlarında çocuklarımıza bu fırsat eşitliğini yaratmak için Cumhurbaşkanlığı Fidan Çocuk Korosu’nu kurduk. Bu koro, özel 17 çocuğumuzdan oluşan bir korodur. Onların söylediği ilk şarkıdan klip yaptık ve bu bize inanılmaz bir gurur yaşattı. Özel Eğitim Yasası’nın geçmesi için elimizden geleni yaptık ve yasamız geçti. Önemli olan niyettir, çalışmaktır, bir şeyleri birlikte yapmaktır. Hep birlikte elimizden geleni yapacağız” diyerek herkese teşekkür etti” dedi.