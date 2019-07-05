Slovenya'da konser verecek

Slovenya'da konser verecek

 Konser Piyanisti Rüya Taner, resital vermek üzere Slovenya'nın başkenti Lublijana' ya gitti.

Verilen bilgiye göre, sanatçı, Slovenya'nın Bled Festivali'nde yarın akşam resital sunacak.

“Bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Festivalde batının ünlü bestecilerinin eserleri yanında kendi ezgilerimizden  kendisinin düzenlediği parçaları seslendirecektir” denilen açıklamaya göre Rüya Taner, bu resitalinin ardından 15 Temmuz Pazar gün de Finlandiya' da Helsinki Orkestrası  eşliğinde Beethoven'in ünlü Triple (Üçlü ) Keman, Viyolonsel ve Piyano için Do Majör Op.56 Konçertosunu seslendireceği Helsinki'ye gidecek.

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