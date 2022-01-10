“Tarih Eğitiminin Ötesinde” belgeseli gösterilecek

“Tarih Eğitiminin Ötesinde” belgeseli Cuma günü Girne’de gösterilecek. Dome Hotel’deki gösteri saat 18.30’da başlayacak.
“Tarih Eğitiminin Ötesinde” isimli sözlü tarih çalışmasında, bölünmüşlüğün her iki tarafında 1975 ve 1990 yılları arasında doğan ve eğitim gören Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar, milliyetçi propagandayla bezeli eğitim sistemleri sayesinde maruz kaldıkları deneyimleri, travmaları, korkuları paylaştı. Çocukluk döneminde hafızalarında oluşturulan algıların, sonraki yıllarda iki toplumlu ilişkileri nasıl etkilediği anlatılıyor.