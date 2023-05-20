Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Atatürk’le Yeniden Doğmak Gençlik Konseri” ve tiyatro etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Tatar, KKTC’nin gençler sayesinde ileriye taşınacağını vurguladı.

Sanata, kültüre, müziğe ve spora değer veren Kıbrıs Türkü’nün geleceğe umutla bakabilmesi için çalıştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür ve Çevre Bakanlığı tarafından düzenlenen “Atatürk’le Yeniden Doğmak Gençlik Konseri” ve tiyatro etkinliğine katılmaktan dolayı mutlu olduğunu da ifade eden Tatar, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.