Tatar, “Bambu” filmi ekibini kabul etti

Tatar, “Bambu” filmi ekibini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, özel gereksinimli bir bireyin hayatını konu alan “Bambu” filminin ekibini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabuldeki konuşmasında, filmi izlediğini belirterek, gereksinimli bireylere doğru zamanda yakınlık ve ilgi göstermenin önemine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, özel gereksinimli bireyleri topluma kazandırmanın önemine ve halkın bu konudaki duyarlılığına da dikkati çekti.

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Mecliste, Özel Eğitim Yasası hakkında düzenlemelerin yapıldığını belirten Tatar, “Devlet olarak elimizden ne gelirse yapmaktayız” dedi ve yapılan çalışmalara da her zaman destek verildiğini belirtti.

Bu güne kadar yapılan çalışmaların küçümsenmeyecek kadar başarılı olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli derneklerin faaliyetleriyle de özel gereksinimli bireylere sahip çıkıldığını söyledi.

Tatar, Bambu filminin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerine son verdi.

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