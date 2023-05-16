Tatar, TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nin düzenlediği resim sergisini açtı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nin İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda düzenlediği resim sergisinin açılışını yaptı. Tatar burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin yarının rekabetine hazır, ülkesini seven, donanımlı bireyler olacağına inanç belirtti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar sergide yaptığı konuşmada, etkinlikte bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, serginin hazırlanmasına katkı koyanlara teşekkür etti
Konuşmasında 6 Şubat’ta Türkiye’de yaşanan depreme de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, depremin hafızalardan silinmeyeceğini belirterek bu konuda Kıbrıs Türk halkının gösterdiği duyarlılığın, yapılan çalışmaların önemine vurgu yaptı.