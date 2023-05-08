Tatar: “Uluslararası topluma verdiğimiz mesajda, yan yana yaşama hakkımızın olduğunu ve egemen eşitliğin bu adadaki önemini dile getiriyoruz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiliz yazar Jennifer Vardy tarafından kaleme alınan ve kendisinin hayatını konu alan “A Cry for Justice” isimli biyografi kitabının Girne’deki tanıtım etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, hayatını kaleme alan İngiliz yazar Jennifer Vardy’e ve katkılarından dolayı Erdem Erginel ile Taner Erginel’e teşekkür etti.

Vardy’nin büyük emek harcayarak ortaya koyduğu kitabı yazarken kendisine ve ilkelerine inandığı için de ayrıca teşekkür eden Cumhurbaşkanı, İngiltere’de bulunduğu dönem de dahil olmak üzere yaşamı boyunca KKTC ve Kıbrıs Türk halkı için elinden geleni yapmaya çalıştığını kaydetti.

Tatar, kitapta 1960 öncesinde Adada yaşananlara da yer verildiğine işaret ederek eşitlik ilkesinde olması gerektiği halde Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs Cumhuriyeti’nden dışlandıklarını ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin sadece Kıbrıslı Rumlara aitmiş gibi hareket edildiğini anlattı.

Kıbrıs adasında egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan ve birbirine saygı duyan iki komşu devlet siyasetini tüm dünyaya ifade ettiklerini belirten Tatar, Türk askerinin varlığının Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve bölgenin istikrarı bakımından önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, mütekabiliyete önem verilmesi gerektiğini kaydederek Kıbrıs Türklerinin yıllarca İngiliz Milletler Topluluğu’nun bir parçası olduğuna ancak Kraliçe II. Elizabeth’in cenazesine ve Kral III. Charles’ın taç giyme törenine davet edilmediğine, Rum liderin ise tüm Kıbrıs’ı temsilen katılmasının adil olmadığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tatar, asla pes etmeyeceklerini ve gelecek nesiller için daha adil ilişkiler kurulmasını sağlamak için çabalamaya devam edeceklerini vurguladı.

“Uluslararası topluma verdiğimiz mesajda, yan yana yaşama hakkımızın olduğunu ve egemen eşitliğin bu adadaki önemini dile getiriyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uluslararası hukuka göre ayrı dil, din ve tarihi olan Kıbrıslı Türklerin en az Kıbrıslı Rumlar kadar eşit egemenlik hakkına sahip olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğinin kabulü sonrası resmi müzakerelere başlayabileceklerini ifade eden Tatar, uluslararası tanınmamanın getirdiği sorunlar arasında direkt uçuşların yapılamaması geldiğini söyledi.

-Vardy

İngiliz yazar Jennifer Vardy, Cumhurbaşkanı Tatar’ın çalışkanlığı ve savunduğu siyasetinden çok etkilendiğini ve ilham aldığını ifade ederek KKTC ve Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olan bir siyasetçi olduğunu belirtti.