Tatar ve eşi Sibel Tatar, “Kıbrıs’ta Umutlar Tükenmesin” isimli karma resim sergisinin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Ersin Pastırmacıoğlu ve Oktay Öksüzoğlu’nun hazırladığı “Kıbrıs’ta Umutlar Tükenmesin” isimli karma resim sergisinin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan serginin küratörlüğünü Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi Bedia Kale yaptı.

Serginin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, serginin açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sanatçıları kutladı.

Ersin Pastırmacıoğlu ve Oktay Öksüzoğlu’nun eserlerinin Kıbrıs Türk halkı ve mücadelesi için önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, sanat ve edebiyatın güzelliğini evrensel dille paylaşan sanatçıların ortaya koyduğu çalışmaların KKTC için önemli bir güç olduğunu söyledi.

Sanatçı kimliğiyle Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesine yıllardır büyük katkıları bulunan sanatçıları kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini evrensel sanat dili ile dünya ile paylaşabilen sanatçılarımızı kutluyorum” dedi.