Telsim Freezone 9. Liselerarası müzik yarışması’nda finale doğru…

Milli Eğitim Bakanlığı ve Telsim iş birliğinde düzenlenen, "Telsim Freezone 9. Liselerarası Müzik Yarışması’nda adım adım finale yaklaşılıyor.

Eğitim Bakanlığından verilen bilgiye göre, 8 Haziran’da Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak olan ve 11 dalda toplam 17 ödülün dağıtılacağı Liselerarası Müzik Yarışması finali saat 10.00’da başlayacak.

Telsim Freezone 9. Liselerarası Müzik Yarışması’nda sahnede yer alacak Levent Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Yakın Doğu Koleji, Güzelyurt Meslek Lisesi ve Güzelyurt Türk Maarif Koleji finale yönelik son hazırlıklarını yapıyor.

“İçindeki Yeteneği Keşfet” sloganıyla yapılacak yarışmaya, 18 liseden 20 grup katılacak. Liseli gençlerin, sanata yönelmesini amaçlayan Liselerarası Müzik Yarışması, gençlerin müzikle kendilerini ifade edebilecekleri profesyonel bir ortam sunuyor.