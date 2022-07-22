Telsim Freezone liselerarası müzik yarışması büyük ödülünün çekimleri başladı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim iş birliğinde, bu yıl 8. kez düzenlenen Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması birincisi Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, büyük ödülü olan stüdyo çekimi ve klip çekimlerine başladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, en iyi orkestra birincisi olan Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin piyano ödülünün yanı sıra, kazandıkları stüdyo ve klip çekimlerine başlandı.

-Öğrenciler kendi bestelerinin klipini çekiyor

Telsim Freezone 8. Liselerarası Müzik Yarışması’nda "En İyi Orkestra" ödülünü kazanan Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Variant Grubu, yine grupta bas gitar ve arp çalan öğrenci Selen Beyaz tarafından bestelenen esere klip çekimi başlandı.

Çok yakında yayına alınacak klip, Varyant Grubu öğrencilerinin hayal güçleri dikkate alınarak çekiliyor.

-Tanpınar: “Çıta her geçen yıl daha yukarılara taşınıyor”

Liselerarası Müzik Yarışması’nın, ülke için bir marka haline geldiğinin ve bunun en önemli mimarlarının gençler olduğunun vurgusunu yapan Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, “Her geçen yıl başarılarına başarı ekleyen, inanılmaz yetenekler olarak karşımıza çıkan gençler, dünyada akranları ile yarışabilecek ve birçok alanda ipi göğüsleyebilecek seviyelerde. Bu bizleri hem gururlandırıyor, hem de umutlandırıyor” dedi.

Bu yıl yarışmada büyük ödülü kazanan Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Variant Grubu’nun stüdyo çekimlerinin de muhteşem olduğunu belirten Tanpınar, “Çıtayı gençlerimiz her geçen yıl daha da yukarıya taşıyor. Bu yıl gençlerimiz kendi bestelerini, kendi senaryoları ile çekiyorlar. Hem yetenekleri, hem yaratıcılıkları, hem de müziğe duydukları tutkuyu ayakta alkışlıyorum.” diye konuştu.

-Gençler çok heyecanlı ve mutlu

Kazanan grubun sorumlu öğretmenleri Erbay Geceyatmaz ve İsmet Aşıksoy ile grup üyeleri Kubilay Patoglu, Selen Beyaz, Cenkay Vudalı, Evrem Bürüncük, Selim Duman, Şükrü Şahkudeler ve Ahmet Şah’ın katıldığı stüdyo çekimlerinde heyecan doruktaydı.

Sorumlu öğretmenler, öğrencilerinin büyük ödül olan stüdyo ve klip çekimi konusunda çok heyecanlı olduklarını belirterek, yine grup üyelerinden biri olan Selen Beyaz’ın bestesini hayata geçirmenin mutluluğu içerisinde olduklarını kaydetti.