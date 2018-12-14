"Toprak Anaya Saygı Günü" etkinliği düzenlendi

Slow Food Salamis, Toprak Anaya Saygı Günü kapsamında iki etkinlik düzenledi. İlk etkinlikte öğrenciler tohum, toprak ve suyla buluşturuldu, ikinci etkinlikte günle ilgili belgesel gösterimi yapıldı, şiir okundu.



Verilen bilgiye göre, “Sakinşehir Yeniboğaziçi Tohumuna Toprağına Sahip Çık” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, bölge okullarından çocuklar Sakinşehir Yeniboğaziçi Tohum Bahçesi’nde tohum, toprak ve suyla buluşturuldu. Çocuklar, GDO’lu tohumlar ve tarım ilaçları nedeniyle zarar gören arılar için çiçek ekti.



Toprak Anaya Saygı Gecesi etkinliğinde ise Cittaslow Ofisi - Sakin Yaşam Kulübü’nde “Yeryüzü Özgürlük Tohumları” belgeseli gösterildi, günle ilgili şiir okundu.



Slow Food Salamis Kurucu Başkanı Bedia Balses ile Slow Food Salamis Lideri Umut Kurşun’un da konuşma yaptığı etkinlikte, “Üreten, besleyen, canlılara hayat veren toprak anamız artık yorgun. Toprağımıza, tohumumuza, kültürümüze ve yerel gıdalara sahip çıkalım” mesajı verildi.



Toprak Anaya Saygı etkinliği kapsamında “Toprak Ana Slow Food 2018” ödülleri de verildi. 3 kategoride dağıtılan ödüllerden “Yerel Mutfak” ödülünü Mergiz’in Mutfağı, “Çevre” ödülünü Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği ve “Kültür-Sanat” ödülünü Gülay Nalkıran aldı.