Türkiye'deki deprem faciasında ve Yunanistan'daki tren kazasında hayatını kaybedenler anısına iki toplumlu konser düzenlenecek.

“Acıda Beraber, Gelecek İçin Beraber” başlıklı konser 20 Mart Pazartesi akşamı saat 20:00’de Özgürlük Meydanı’nda (Elefteria) yer alacak.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis tarafından desteklenen konserde Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için kuponla yardım toplanacak.

Kültür Hareketi, Kıbrıs Barış Konseyi, Makridromos, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Kıbrıs Yazarlar Birliği, Kıbrıs İki Dillilik Derneği, Kıbrıs Tek Yurt Hep Birlikte, Kıbrıs Doktorları, Sosyo-Kültürel Grup ve İki Toplumlu Barış Korosu tarafından organize edilen konser katılımcıları şöyle:

“Şarkıcılar- Ahmet Okan, Andreas Elesnitsalis, Anita Konstantinu, Arda Gündüz, Dimitris Fanis, Dimitris Mesimeris, Dimitris Surulas, Hasip Akgürgen, Frideriki Tombazu, İki Toplumlu Barış Korosu, Katerina Parashu, Kıbrıs Havaları Derneği, Kostas Nathanail, Kulis Theodoru, Let's Sing Together Band, Makridromos, Maria Konstantinu, Mustafa Tozakı, Niyal Öztürk, Paris Parashos, Savvas Hrisostomu, Seren Coşaner, Umut Albayrak, Yorgos Kaloyiru”

Konserde şiirler ise Alasyos (Andreas Hrisanthu), Arif Albayrak, Antreas Parashos, Cemay Müezzin, Emel Kaya, Mihalis Hristofidis, Neşe Yaşın, Yorgos Papakonstantinu, Tuğçe Tekhanlı ve Tamer Öncül tarafından seslendirilecek.