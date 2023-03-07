Türkiye'deki depremlerde yaşamını yitiren "Şampiyon Melekler" için ağıt

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) geldikleri Adıyaman'da konakladıkları İsias Otel'in 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılması sonucu yaşamını yitiren ve ülkelerinde "Şampiyon Melekler" olarak adlandırılan kolej öğrencileri için Bülent Fevzioğlu'nun yazdığı ağıt, Turgay Salim Hoşsöz tarafından bestelenerek seslendirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Adıyaman'daki otelin enkazında cansız bedenlerine ulaşılan Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımındaki öğrenci, öğretmen ve velilerden oluşan 35 kişinin acısı dinmedi.

KKTC'de ağıtlar üzerine kitabı bulunan gazeteci-yazar Bülent Fevzioğlu'nun kaleme aldığı "Ağıt"ı, Turgay Salim Hoşsöz besteleyerek klip haline getirdi.

Depremde yitirilen "Şampiyon Melekler"in anıları ve ülkenin yaşadığı acıyı hafızalarda tutmayı amaçlayan ağıt, KKTC'deki medya kuruluşlarında yayınlanmaya başlandı.

- "Duyarsız kalamadım ve hislerimi ağıta döktüm"

Gazeteci, yazar Bülent Fevzioğlu, AA muhabirine, depremde yitirilen öğrenciler için bir şey yapma gereği hissettiğini ve her dizesi gözyaşları içinde yazılmış ağıtın bu şekilde ortaya çıktığını anlattı.

Deprem sonrası hem ana vatan Türkiye hem de KKTC'de oluşan büyük acının kendisini derinden etkilediğini vurgulayan Feyzioğlu, "Burada her evden birisinin tanıdığı veya yakınıydı bu çocuklar. Hepsini erken kaybettik. Yaşadığımız bu acının gelecekte bilinmesi adına bu olaya duyarsız kalamadım ve hislerimi ağıta döktüm." ifadesini kullandı.

- "İçimden geldiğince besteledim"

"Ağıt" adlı ağıdı notalara dökerek besteleyen ve klibini yapan Türk halk müziği sanatçısı Turgay Salim Hoşsöz de yıllarca Kıbrıs Türklerinin acılarıyla ilgili şiirler bestelediğini belirterek, "Görünce çok derinden etkilendim. İçimden geldiğince besteledim. Bunu yaparken tüm amacım o çocukların yani 'Şampiyon Melekler'in anılarını yaşatmaktı." ifadelerini kullandı.

Depremde kaybedilen öğrencilerin acısının, ülke genelinde yoğun ve derinden hissedildiğini kaydeden Hoşsöz, ağıtı bestelerken gözyaşlarından ötürü çok zorlandığını dile getirdi.

Turnuva için Adıyaman'a giden Gazimağusa Türk Maarif Koleji Yıldız Kız ve Erkek Voleybol kafilelerinden çoğu öğrenci 35 kişi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonucu konakladıkları İsias Otel'in yıkılması sonucu hayatını kaybetmişti.