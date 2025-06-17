Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi’nin bu yıl 13'üncūsünû düzenlediği Geleneksel Lapta Turizm Festivali cuma günü başlıyor.

20-21-22 Haziran tarihlerinde Lapta’da gerçekleştirilecek festivalle ilgili olarak, bugün Heaven Restaurant’ta bir basın toplantısı düzenlendi.

-Ataser

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, festivalin 13'üncüsünü düzenleyecek olmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Tarihi, doğal ve kültürel zenginliğiyle Kuzey Kıbrıs'ın en güzel bölgesi olan Lapta'nın Kıbrıs Türk turizminin de başladığı yer olduğunu aktaran Ataser, amaçlarının Lapta’yı yeniden turizm cazibe merkezi haline getirmek olduğunu kaydetti.

Ataser, Lapta Turizm Festivali’nin sadece eğlence amacıyla düzenlenen bir organizasyon olmadığını işaret ederek, asıl amaçlarının beldeyi tarihi, turistik, doğal ve kültürel zenginlikleri, yöreye has değerleriyle tanıtmak olduğunu söyledi.

"Renkli gösterilerin, konserlerin, eğlenceli etkinliklerin ve sürpriz şovların" yer alacağı Festival’de, Kıbrıs’ın kültürü, el sanatları ve gastronomisine has yöresel ürünlerin, vatandaşlarla ve turistlerle buluşturulacağını ifade etti.

Başkan Ataser, Lapta’nın 3 gün boyunca birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacağını aktararak, tüm vatandaşları festivale davet etti.

-Nasiboğlu

Belediye Başkanı Ataser’in konuşmasının ardından, Lapta Turizm Festivali organizasyon komitesi üyesi Arda Nasiboğlu festival programıyla ilgili bilgi verdi.

13'üncü Lapta Turizm Festivali’nin 20 Haziran Cuma akşamı Lapta Yavuzlar Lisesi önünden başlayacak kortej yürüyüşü ile başlayacağını dile getiren Nasiboğlu, ardından açılış töreni yapılacağını belirtti.

Nasiboğlu, ilk gün festivalde Ateş Show, Beşparmak Dağlarının Efeleri gösterisi ile Pena Sanat Okulu gösterisinin yer alacağını söyleyerek, festivalin ilk günkü etkinliklerinin Grup Otantik Ateş ve Ertan Derya konserleriyle tamamlanacağını ifade etti.

21 Haziran Cumartesi günü Sihirbaz gösterisi, LAÇ Belediyesi Orta Grup Halk Dansları Gösterisi, Studio Euphoria By Nurcan Özatılgan Jumping Fitness Show, Arucad Dans Kulübü gösterisi, Dikmen Gençlik Merkezi Halk Danslar Gösterisi, Spring Fairy Dance Academy Dans Gösterisi, Karadeniz Kültür Derneği ve Kuzeyin Uşakları Dans Gösterisi, Dance Per Minute Dans Gösterisi, LAÇ Belediyesi Büyükler Halk Dansları Gösterisinin yer alacağını kaydeden Nasiboğlu, ikinci gün etkinliklerinin Nafiz Dölek ve Turkadissko konseriyle son bulacağını belirtti.

Arda Nasiboğlu, festivalin 22 Haziran Pazar günü Sultan Durusular konserinin ardından Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Merve Özbey'in konseriyle sona ereceğini kaydetti.