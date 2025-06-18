Güzelyurt Belediyesi tarafından düzenlenen 47’nci Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında Çocuk Şenliği yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlik, Festival Parkı’nda yer aldı.

Şenlikte, gösterilerin yanı sıra birçok aktivite yer aldı.

Oyun ve eğlencenin bir arada olduğu alanda, çocuklara yiyecek-içecek stantlarında ikramlar da yapıldı.

Çocuk Şenliği kapsamında Sergen Dans Akademi, Nurtaç Jimnastik Grubu, Kurtuluş İlkokulu, Barış İlkokulu, Sevgi Çiçeği, Aydınköy İlkokulu, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Şehit Turgut Ortaokulu, Step Dans, GASAD ve Halk Dansları gösterileri yer aldı.

Müzik gruplarından Otantik, çocuk şenliği sonrası festival alanında sahne alarak, sevilen Kıbrıs şarkılarını seslendirdi.