Girne Belediyesi’nin düzenlediği 21. Uluslararası Zeytin Festivali başladı.

Bu yıl 7-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festival, Girne Ramadan Cemil Meydanı ve Atatürk Anıtı arasında gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı, ardından Zeytinlik Köy Meydanında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı resmi açılış töreni gerçekleştirildi.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Festivalin açılışına, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti’nden 14, İtalya’dan bir ve KKTC'den bazı belediye başkanları katıldı.

-Güngördü

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye olarak festivali, zeytin ağaçlarının korunması, popülasyonunun arttırılarak gelecek nesillere aktarılması, bu konuda bir toplumsal bilinç oluşturulması, zeytin, yan ürünleri, zeytinyağı üretim ve tüketiminin teşvik edilmesi amacıyla düzenlediklerini dile getirerek, Festivalin 21 yılda bu konuda önemli bir toplumsal bilinç yaratılmasına katkı sağladığına vurgu yaptı.

Festivalinin bu yıl da birçok kültürel, sanatsal, sportif etkinliğe, konser ve yarışmalara ev sahipliği yapacağını belirten Güngördü, Zeytinlik köy meydanında kurulacak yaklaşık 60 stantta ise zeytin ve yan ürünleri yanında Kıbrıs Türk kültürü, el sanatları ve mutfağına has ürünlerin satışının yapılacağını ifade etti.

Girne Belediyesi’nin, zeytinciliğin geliştirilmesi konusunda, Gaziantep Büyükşehir belediyesi ile haziran ayında bir protokol imzaladığını anımsatan Güngördü, “Yeşil Şehirden, Yeşil Adaya" projesiyle, ülkede zeytincilik konusunda çok önemli aşama kat edileceğine inanç belirtti ve projenin detaylarıyla ilgili bilgi verdi.

Proje amacının, ülkedeki zeytin potansiyelini bilimsel yaklaşımlarla arttırmak, çeşitlendirmek, zeytin ağacı, meyvesi ve ürünlere daha fazla ekonomik değer kazandırmak, üretimini teşvik etmek olduğunu kaydeden Güngördü, 1974 sonrasında, Kuzey Kıbrıs’ta sayısı 1 buçuk milyon kök olan zeytin ağaçlarının sayısının bugün 600 bine gerilediğine işaret etti.

-Proje kapsamında 20 bin zeytin fidanı dağıtılacak

Proje kapsamında 20 bin zeytin fidanının dağıtılacağını, zeytin bahçeleri kurulumu, kadın istihdamının desteklenmesi ve zeytin yetiştiriciliği eğitimleri düzenleneceğini, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal makineleşme desteği de sağlanacağını kaydeden Güngördü, proje için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkürler etti.

Konuşmasının sonunda Girne Belediyesi 21’inci Uluslararası Zeytin Festivali’nin düzenlenmesine katkı koyanlara teşekkür eden Güngördü, tüm vatandaşları Zeytin Festivaline davet etti.

Konuşmaların ardından, geleneksel zeytin tütsüsünün yakılmasıyla festivalin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan protokol daha sonra stantları gezerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

11 Ekim’de sona erecek Girne Belediyesi 21’inci Uluslararası Zeytin Festivali, bu yıl da birçok kültürel sportif sanatsal etkinliğe, yarışmalar söyleşiler ve konserlere ev sahipliği yapacak.