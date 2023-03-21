Ünlü Tiyatro sanatçısı Gülsen Tuncer 27 Mart Dünya tiyatro gününde KKTC de

27 Mart dünya tiyatro günü vesilesi ile ünlü tiyatro oyuncusu Gülsen Tuncer Kıbrıs a geliyor …
Birinci sanat İle İpek Denizli sanat evinin davetlisi olarak aramızda olacak …..
Birinci sanat ve İpek Denizli sanat evi adına bir açıklama yapan koordinatör Feyzan Korur etkinlikte soru cevap kısmının ardından. Tiyatroya verdikleri hizmetlerinden ötürü Gülsen Tuncere Yaşam boyu meslek hizmet onur ödülü verileceğini açıkladı..Etkinlikte ayrıca Dünya Tiyatro günü olması nedeni ile tiyatroya emek vermiş sanatcılarımız Doğan Erçağ, Çetin Özen, Osman Alkaş, Deniz Çakır'a yaşam boyu meslek hizmet onur ödülü alacaklar.
Türkiye Nin önemli yayın evi sahibi Vedat Akdamar ve eşi de bu etkinlik için Kıbrıs a geliyorlar .
Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2023, 21:05