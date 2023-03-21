Ünlü Tiyatro sanatçısı Gülsen Tuncer 27 Mart Dünya tiyatro gününde KKTC de



27 Mart dünya tiyatro günü vesilesi ile ünlü tiyatro oyuncusu Gülsen Tuncer Kıbrıs a geliyor …

Birinci sanat İle İpek Denizli sanat evinin davetlisi olarak aramızda olacak …..



27 Mart Dünya Tiyatro gününde Kıbrıslı sanatseverlerle buluşacak olan Gülsen Tuncer etkinlikte sanat ile ilgili düşünce şeklini anlatacak Pazartesi günü saat 18:00 de Taşkınköy deki Birinci plaza Kıbrıs genç tv binası Meral Tekin Birinci salonunda yer alacak etkinliğin koordinatörlüğünü Feyzan Korur ve Ertaç Hazer yapıyor.Birinci sanat ve İpek Denizli sanat evi adına bir açıklama yapan koordinatör Feyzan Korur etkinlikte soru cevap kısmının ardından. Tiyatroya verdikleri hizmetlerinden ötürü Gülsen Tuncere Yaşam boyu meslek hizmet onur ödülü verileceğini açıkladı..Etkinlikte ayrıca Dünya Tiyatro günü olması nedeni ile tiyatroya emek vermiş sanatcılarımız Doğan Erçağ, Çetin Özen, Osman Alkaş, Deniz Çakır'a yaşam boyu meslek hizmet onur ödülü alacaklar.Türkiye Nin önemli yayın evi sahibi Vedat Akdamar ve eşi de bu etkinlik için Kıbrıs a geliyorlar .

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2023, 21:05