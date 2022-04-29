Kıbrıs Türk edebiyatının ilk kadın şairi Urkiye Mine Balman için panel düzenlendi.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kültür Dairesi Müdürü Şair-Yazar Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, Yazar-Şair Havva Tekin ve Yazar-Araştırmacı Eralp Adanır’ın konuşmacı olduğu panelin başkanlığını Prof. Dr. Şevket Öznur yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Türk Dili ve Edebiyatı Türkçe Öğretmenliği bölümünün düzenlediği panelde, Urkiye Mine Balman’ın şair ve öğretmen kimliği konuşuldu.

Eralp Adanır’ın 2008 yılında Urkiye Mine Balman ile yaptığı röportajın da gösterildiği panelde ilk sözü alan Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, Balman’ın uzun yıllar öğretmenlik yaparak günümüzde önemli yerlerde bulunan birçok başarılı öğrenci yetiştirdiğini vurguladı.

Balman’ın 1940 yılında yazmaya başladığını ve bu nedenle Kıbrıs Türk edebiyatının ilk kadın şairi olmasının yanında Kıbrıs Türk edebiyatının ilk şairleri arasında da bulunduğunu belirten Zaimağaoğlu, Urkiye Mine Balman’ın ışığının bugün hala birçok Kıbrıs Türk şairini aydınlattığını ve onlara ilham verdiğini belirtti.

Panelin sonunda Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi adına Urkiye Mine Balman’ın aynı ismi taşıyan torunu Mine Balman’a Kıbrıs Türk edebiyatının ilk kadın şairi Urkiye Mine Balman’ın Kıbrıs Türk kültür ve sanatına yaptığı katkıları belgelemek amacıyla bir anı plaketi takdim etti.