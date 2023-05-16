V. Mekân Anlatımı Metin Yarışması’nda kazananlar belirlendi

Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odası Birliği (KTMMOB) Mimarlar Odası Yayın Kurulu tarafından düzenlenen V. Mekân Anlatımı Metin Yarışmasında ödül kazananlar açıklandı.

KTMMOB Mimarlar Odası Yayın Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, 2018’den beri her yıl düzenlenen Mekân Anlatımı Metin Yarışması’nın bu yılki değerlendirmesine 58 eser katıldı.

Neşe Yaşın (Jüri Başkanı), Abdullah Can (Yayın Kurulu Üyesi), Devrim Yücel Besim (Yayın Kurulu Üyesi), Kozan Uzunoğlu (Oda Başkanı), Özge Kırçıl (2021 Yarışma Birincisi), Müge Cengizkan ve Suha Özkan’dan oluşan jüri üyelerinin oy birliği ile belirlenen ödüller şöyle:

“Boşluk / Mina Hazal Taşçı – Birincilik Ödülü

Ev / Berilay Ökten – İkincilik Ödülü

Bellek Çizgisi / Ece Ünübol – Üçüncülük Ödülü

Çelen Birkan Özel Ödülü:

Kıranat / Serdar Anlağan

Mansiyon ödülleri:

Hücre Devasa Bir Mekândır / Üzeyir Aydın

Fesleğenden Lavantaya Bir Yapı Sarmalı / Deniz Üçer Erduran

Lojman / Münteha Arabalı Tatar”

Açıklamaya göre seçki kitapçığına da 34 eser seçildi.